У шкіряній сукні з галтером: Аня Тейлор-Джой продемонструвала незвичайне вбрання на публіці

Акторка Аня Тейлор-Джой, яка прославилася декількома успішними проєктами, серед яких були фільм "Емма" та серіал "Ферзевий гамбіт", відвідала захід CinemaCon у Лас-Вегасі.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

На сцену Аня вийшла у шкіряній мінісукні від бренду Ludovic de Saint Sernin, яку той представив у колекції прет-а-порте осінь-зима 2024. Вона складалася з безлічі скріплених між собою шкіряних смужок із заклепками, а також мала бретельку-галтер і одну шкіряну стрічку на подолі, яка звисала.

Доповнили лук Тейлор-Джой чорні туфлі на підборах, макіяж та високу зачіску-пучок.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

На CinemaCon акторка прибула, щоб розповісти про свій майбутній фільм "Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса", в якому зіграла головну роль. Деталі сюжету тримаються в таємниці, але вже відомо, що його прем'єра відбудеться 15 травня 2024 року на Каннському кінофестивалі.

Також нагадаємо, що кількома днями раніше Аня Тейлор-Джой вперше показала фото зі свого таємного весілля. Дівчина поділилася в Instagram деякими знімками із досить інтимного свята.

Читайте також:

Світські і повсякденні луки акторки Ані Тейлор-Джой (25 фото)