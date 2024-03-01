У шкіряній сукні з глибоким декольте: модель Джулія Фокс вийшла на подіум у Парижі

Вона стала зіркою показу осінь-зима 2024-2025.
Американська модель Джулія Фокс взяла участь у шоу бренду Pressiat, яке відбулося у Парижі в межах Тижня моди. Епатажна модель вийшла на подіум останньою та закрила показ.
Фокс була одягнена у довгу чорно-сіру смугасту сукню з довгими рукавами, у якої також було глибоке V-подібне декольте. Доповнювала сукню бежева хутряна накидка та взуття на підборах.
Також у Джулії був яскравий макіяж виконаний зеленими та сірими тінями, брови вона знову освітлила, а також нанесла на губи блиск. Кардинально змінилася зачіска моделі, оскільки вона не лише змінила стрижку, а й пофарбувала волосся у ніжно-бузковий колір.
Після дефіле до Джулії приєднався і сам дизайнер — Вінсент Гарньє Пресіа. Він вийшов на подіум у чорному костюмі та водолазці.
Деталями показу бренд поділився у Instagram.
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