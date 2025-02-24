У шкіряній сукні з оригінальною спідницею: розкішна Демі Мур на церемонії у Лос-Анджелесі

Сезон червоних доріжок та церемоній триває і після вручення премії BAFTA у Лондоні зірки повернулися до США, де відбулася 31-ша щорічна церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів Америки (SAG Awards).

Цей захід — одна з останніх таких масштабних зупинок перед врученням премії "Оскар", яка відбудеться вже наступного тижня, 3 березня. Однією з відомих акторок, талант якої цього року особливо відзначили, стала Демі Мур.

Демі Мур тримає нагороду в руках / Фото: Associated Press

62-річна зірка отримала на цьому заході нагороду у категорії "Найкраща жіноча роль" за свою роботу у фільмі "Субстанція". Одягла вона на захід особливе вбрання – чорну сукню від бренду Bottega Veneta.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Це була сукня-бюстьє, верх якої виконаний зі шкіри, а ось спідниця була зроблена з чорної тканини зі складками. Свій вечірній образ акторка доповнила прикрасами від Tiffany & Co., макіяжем, а також улюбленою зачіскою з розпущеним довгим волоссям.

Раніше за гру в "Субстанції" Мур отримала свою першу статуетку "Золотий глобус", а незабаром з'явиться на "Оскарі", оскільки також є серед номінантів заходу.

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