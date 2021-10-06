У шкіряній сукні з пікантним декольте: Тіна Кунакі на шоу пам'яті дизайнера Альбера Ельбаза

У шкіряній сукні з пікантним декольте: Тіна Кунакі на шоу пам'яті дизайнера Альбера Ельбаза

У Парижі відбувся показ пам'яті дизайнера Альбера Ельбаза, який помер в квітні 2021 року.

Альбер Ельбаз запам'ятався публіці в основному завдяки своїй багаторічній успішній роботі в Домі Lanvin, де він посідав пост креативного директора від 2011 до 2015 рік. Однак 2015 року Альбер Ельбаз покинув Дім і довгий час про його роботу мало що було відомо, але потім його кар'єра знову пішла вгору. Минулого сезону він запустив особистий бренд AZ Factory і був сповнений надій і планів.

Показ "Любов приносить любов" на Паризькому тижні моди був організований в пам'ять про дизайнера. Його відвідали багато гостей, зокрема і французька модель Тіна Кунакі, яка була зображена поряд з художнім керівником модного Дому Balmain Олів'є Рустеном.

Тіна Кунакі / Getty Images

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Тіна сяяла в чорній шкіряній сукні з пікантним декольте і розрізом до стегна, а її тонку талію підкреслював широкий пояс. Волосся модель зібрала в низький тугий пучок, зробила вечірній макіяж і прикрасами вирішила свій образ не доповнювати. Лише червоний манікюр дівчини додавав яскравості.

Олів'є Рустем, з яким Тіна сиділа в першому ряду поруч,мав теж стильний вигляд: в білій сорочці з довгими рукавами, чорному піджаку і блискучих чорних штанях.

Олів'є Рустем і Тіна Кунакі / Getty Images

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