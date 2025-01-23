У шкіряній сукні з розрізом і на шпильках: Антоніна Хижняк продемонструвала ефектний лук на прем'єрі фільму

Антоніна Хижняк відвідала у кінотеатрі "Оскар" галапрем’єру романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?", у якому знялася.

На заході акторка продемонструвала ефектний образ. На ній була чорна шкіряна сукня міді на тонких бретельках і з високим розрізом, у якій вона мала гарний і стрункий вигляд.

Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк і Григорій Бакланов/Пресслужба

Аутфіт Антоніна доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках. У неї була акуратна зачіска, ніжний макіяж і делікатний ланцюжок на шиї.

Антоніна Хижняк/Пресслужба

Хижняк позувала перед фотографами разом зі своїми колегами з фільму та друзями-акторами.

Антоніна Хижняк із колегами

Антоніна Хижняк/Пресслужба

Тараса Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Роман Ясиновський і Григорій Бакланов/Пресслужба

А ще Антоніна подуркувала на камеру разом із акторами – Тарасом Цимбалюком і Григорієм Баклановим.

Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк і Григорій Бакланов/Пресслужба

Нагадаємо, Наталка Денисенко з'явилася на прем'єрі фільму "Коли ти вийдеш заміж?" у "голій" сукні і без білизни.

Читайте також: