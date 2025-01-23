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У шкіряній сукні з розрізом і на шпильках: Антоніна Хижняк продемонструвала ефектний лук на прем'єрі фільму

У шкіряній сукні з розрізом і на шпильках: Антоніна Хижняк продемонструвала ефектний лук на прем'єрі фільму

Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк і Григорій Бакланов/Пресслужба

Акторка мала гарний і стрункий вигляд.

Антоніна Хижняк відвідала у кінотеатрі "Оскар" галапрем’єру романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?", у якому знялася.

На заході акторка продемонструвала ефектний образ. На ній була чорна шкіряна сукня міді на тонких бретельках і з високим розрізом, у якій вона мала гарний і стрункий вигляд.

Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк і Григорій Бакланов/Пресслужба / ©
Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк і Григорій Бакланов/Пресслужба

Аутфіт Антоніна доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках. У неї була акуратна зачіска, ніжний макіяж і делікатний ланцюжок на шиї.

Антоніна Хижняк/Пресслужба / ©
Антоніна Хижняк/Пресслужба

Хижняк позувала перед фотографами разом зі своїми колегами з фільму та друзями-акторами.

Антоніна Хижняк із колегами / ©
Антоніна Хижняк із колегами
Антоніна Хижняк/Пресслужба / ©
Антоніна Хижняк/Пресслужба
Тараса Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Роман Ясиновський і Григорій Бакланов/Пресслужба / ©
Тараса Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Роман Ясиновський і Григорій Бакланов/Пресслужба

А ще Антоніна подуркувала на камеру разом із акторами – Тарасом Цимбалюком і Григорієм Баклановим.

Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк і Григорій Бакланов/Пресслужба / ©
Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк і Григорій Бакланов/Пресслужба

Нагадаємо, Наталка Денисенко  з'явилася на прем'єрі фільму "Коли ти вийдеш заміж?" у "голій" сукні і без білизни.

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