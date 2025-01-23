У шкіряній сукні з розрізом і на шпильках: Антоніна Хижняк продемонструвала ефектний лук на прем'єрі фільму

Акторка мала гарний і стрункий вигляд.
Антоніна Хижняк відвідала у кінотеатрі "Оскар" галапрем’єру романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?", у якому знялася.
На заході акторка продемонструвала ефектний образ. На ній була чорна шкіряна сукня міді на тонких бретельках і з високим розрізом, у якій вона мала гарний і стрункий вигляд.
Аутфіт Антоніна доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках. У неї була акуратна зачіска, ніжний макіяж і делікатний ланцюжок на шиї.
Хижняк позувала перед фотографами разом зі своїми колегами з фільму та друзями-акторами.
А ще Антоніна подуркувала на камеру разом із акторами – Тарасом Цимбалюком і Григорієм Баклановим.
Нагадаємо, Наталка Денисенко з'явилася на прем'єрі фільму "Коли ти вийдеш заміж?" у "голій" сукні і без білизни.
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