У шкіряній сукні з рукавами-буфами: Мер'єм Узерлі на тижні моди в Парижі

У шкіряній сукні з рукавами-буфами: Мер'єм Узерлі на тижні моди в Парижі

38-річна зірка відвідала фешншоу.

Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка прославилася роллю в популярному історично-драматичному серіалі "Величне століття", прилетіла до Парижа, щоб відвідати Тиждень високої моди. Зірка позувала перед камерами в чорній приталеній сукні, верх якої був прозорим і прикрашений чорною аплікацією, а спідниця — шкіряною. Також цікавим акцентом сукні стали шкіряні рукави-буфи.

Мер'єм Узерлі / Getty Images

Образ акторка доповнили чорними туфлями та дуже лаконічним натуральним макіяжем.

Також на своїй сторінці в Instagram Мер'єм показала кілька кадрів у бежевій сукні з принтом у вигляді павутиння.

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