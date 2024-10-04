У шкіряній сукні з торочкою: Сара Полсон у вбранні креативного дизайну сходила на інтерв'ю

Сукню такого дизайну одягла б не кожна. Завдяки незвичайному луку акторка привернула до себе увагу.

Триразова лауреатка премії "Еммі" — акторка Сара Полсон — у четвер відвідала програму Good Morning America. Її сфотографували в Нью-Йорку, коли вона вийшла з автомобіля.

Шоу Полсон відвідала, щоб обговорити свою нову роботу — фільм "Затримай дихання", в якому вона зіграла головну роль. Прем'єра фільму відбудеться 12 вересня на Міжнародному кінофестивалі Торонто, а від 3 жовтня він доступний на сервісі Hulu.

Образ Сари для виходу у світ був справді креативним і запам'ятовувальним. Вона одягла вбрання від бренду Bottega Veneta з колекції весна-літо 2024. Лук включав два кольори — морквяний і світло-сірий, а також був прикрашений драпуванням, баскою та довгою торочкою.

Сара Полсон / Фото: Getty Images

У сезоні весна-літо 2025 бренд презентував кардинально іншу колекцію. Креативний директор Bottega Veneta – модельєр Матьє Блазі – запропонував багато варіантів оверсайз-вбрань у стилі офіскор, а також торочку, великі сумки, картаті фланелеві сорочки-жакети та довгі жакети-пальта.

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