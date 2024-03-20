У шкіряній сукні з трикотажним корсетом: Сідні Свіні сходила на денне токшоу

26-річна акторка продемонструвала стильний образ total black.
До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила чарівна Сідні Свіні, яка вийшла зі студії телеканалу ABC, де вона взяла участь у денному токшоу "The View".
Акторка продемонструвала жіночний образ у чорній сукні міді без рукавів, яка мала трикотажну вставку-корсет. Вбрання вона доповнила чорними шкіряними гостроносими чоботами на шпильках.
У неї було укладання з локонами, ніжний макіяж, лаконічні сережки, срібні каблучки і чорні окуляри на обличчі.
Нагадаємо, Сідні Свіні з'явилася на прем'єрі фільму жахів "Проклята діва" в оригінальному скульптурному топі, у якому блиснула пишними грудьми.
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