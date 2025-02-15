У шкіряній сукні зі шлейфом: Майлі Сайрус вийшла у світ з мамою та бойфрендом

Співачка та колишня акторка відвідала концерт SNL50: The Homecoming, який відбувся 14 лютого у Нью-Йорку.

На цьому світському заході 32-річна зірка Майлі Сайрус з'явилася в ефектному вбранні чорного кольору — довгій сукні від Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2025.

Сукня була виготовлена зі шкіри, а її дизайн нагадував крило пташки з пір'ям. У деяких місцях у вбранні були прозорі вставки. Також його прикрашав асиметричний поділ із рюшами.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Образ Сайрус доповнила яскравим макіяжем та укладанням.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Відвідала цей захід вона разом із мамою Тіш Сайрус та бойфрендом Максом Морандо, який на кілька років її молодший. Тіш одягла вбрання від Versace, а ось Макс – від Prada.

Майлі Сайрус з мамою та бойфрендом / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, що Майлі обзавелася особливою річчю — співачка викупила сукню, в якій отримала першу "Греммі". Це вбрання створене модельєром Бобом Макі для колекції 2002 року, яка називалася To Broadway With Love.

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