У шкіряній сукні зі шлейфом: Майлі Сайрус вийшла у світ з мамою та бойфрендом

Співачка та колишня акторка відвідала концерт SNL50: The Homecoming, який відбувся 14 лютого у Нью-Йорку.
На цьому світському заході 32-річна зірка Майлі Сайрус з'явилася в ефектному вбранні чорного кольору — довгій сукні від Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2025.
Сукня була виготовлена зі шкіри, а її дизайн нагадував крило пташки з пір'ям. У деяких місцях у вбранні були прозорі вставки. Також його прикрашав асиметричний поділ із рюшами.
Образ Сайрус доповнила яскравим макіяжем та укладанням.
Відвідала цей захід вона разом із мамою Тіш Сайрус та бойфрендом Максом Морандо, який на кілька років її молодший. Тіш одягла вбрання від Versace, а ось Макс – від Prada.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, що Майлі обзавелася особливою річчю — співачка викупила сукню, в якій отримала першу "Греммі". Це вбрання створене модельєром Бобом Макі для колекції 2002 року, яка називалася To Broadway With Love.
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