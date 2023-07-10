У шкіряній сукні зі смужками: Галь Гадот засвітила груди на світському заході

Вона одягла сукню від бренду, який раніше завірусився в Мережі через одіозну сумку-голуба Керрі Бредшоу — героїні серіалу "І просто так...".

Зірка серії супергеройських фільмів про "Диво-жінку" — акторка Галь Гадот — відвідала світову прем'єру фільму "Барбі". Захід відбувся у Лос-Анджелесі, а до фотографів акторка вийшла у сукні шоколадного відтінку.

Галь у цій картині не грає, а прийшла на захід просто як зірковий гість, хоча раніше виконавиця головної ролі у фільмі Марго Роббі зізнавалася на одному з інтерв'ю, що Гадот могла у фільмі теж з'явитися в ролі ляльки Барбі, але відмовилася від запропонованої ролі через щільний робочий графік та роботу у інших проєктах.

Що стосується сукні жінки, то її автором є бренд JW Anderson і це вбрання вперше було показано в колекції весна-літо 2024.

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Сукня була виготовлена зі шкіри і мала білу тонку смужку. Також вона була декорована об'ємними складками на стегнах, а її передня частина була дуже вузькою в зоні грудей, через що бюст акторки трохи визирав з-під вбрання і це надавало образу пікантності.

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Лук акторка та її стилісти доповнили зачіскою-хвостом, білою асиметричною сумкою та мюлями.

Галь Гадот / Фото: Associated Press

До речі, бренд JW Anderson відомий своїми незвичними речами. Нещодавно їхня одіозна сумка-голуб з'явилася в одній із серій серіалу "І просто так…", а ще вони випустили гумове взуття — кумедні сабо у вигляді жаб.

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