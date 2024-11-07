У шкіряній водолазці і з хутряним поясом-пов'язкою: стильна Вінні Гарлоу на церемонії

30-річна канадська модель приїхала на захід до Південної Африки.

Вінні Гарлоу відвідала церемонію вручення премії Earthshot Prize 2024, яка відбувалася в Кейптауні.

Модель продемонструвала ефектний образ у трендовому кольорі. На ній було вбрання з контрастних тканин: шкіряна водолазка і трикотажна спідниця максі кольору бургунді.

Лук Гарлоу доповнила коричневим поясом-пов’язкою зі штучного хутра на стегнах, яка з одного боку була шкіряною і винного відтінку. Вона була скріплена аксесуаром із кристалами.

Вінні Гарлоу / Фото: Getty Images

Вінні кучеряве волосся зібрала у високий хвіст, зробила вечірній макіяж, вуха прикрасила великими сережками, а пальці – каблучками з камінням.

Вінні Гарлоу / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Вінні Гарлоу у сміливому прозорому кетс'юті і без білизни з'явилася на вечірці.

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