У шкіряній водолазці і з хутряним поясом-пов'язкою: стильна Вінні Гарлоу на церемонії

30-річна канадська модель приїхала на захід до Південної Африки.
Вінні Гарлоу відвідала церемонію вручення премії Earthshot Prize 2024, яка відбувалася в Кейптауні.
Модель продемонструвала ефектний образ у трендовому кольорі. На ній було вбрання з контрастних тканин: шкіряна водолазка і трикотажна спідниця максі кольору бургунді.
Лук Гарлоу доповнила коричневим поясом-пов’язкою зі штучного хутра на стегнах, яка з одного боку була шкіряною і винного відтінку. Вона була скріплена аксесуаром із кристалами.
Вінні кучеряве волосся зібрала у високий хвіст, зробила вечірній макіяж, вуха прикрасила великими сережками, а пальці – каблучками з камінням.
Нагадаємо, Вінні Гарлоу у сміливому прозорому кетс'юті і без білизни з'явилася на вечірці.
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