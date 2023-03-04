У шкіряній жовтій сукні: племінниця Джулії Робертс з'явилася серед гостей Тижня моди у Парижі

У Парижі зараз у самому розпалі Тиждень моди, де вже презентували свої нові колекції осінь-зима 2023-2024 багато брендів.

Традиційно колекцію на майбутній сезон показав і бренд Chloe, а однією з гостей заходу стала 32-річна акторка Емма Робертс.

Емма Робертс / Фото: Associated Press

Дівчина обрала для заходу лаконічну жовту шкіряну сукню з декольте-човником, широкими рукавами та простроченими елементами під грудьми.

Образ вийшов досить скромним та лаконічним. Сукню Емма поєднала з чорними капроновими колготками, черевиками на шнурках та бежевою сумкою.

Емма Робертс / Фото: Associated Press

Також акторка зробила макіяж у нейтральній бежевій гамі та просто розпустила волосся. У вухах у Робертс були сережки-люстри з різнобарвним камінням.

Емма Робертс / Фото: Associated Press

Акторка є представницею зіркового сімейства. Її батько – актор Ерік Робертс, а тітка – знаменита Джулія Робертс. У дитинстві Емма проводила багато часу на зніманнях фільмів своєї тітки Джулії, і саме ці події пробудили в ній бажання стати акторкою. Зовсім нещодавно за участю Емми вийшов фільм "Знайомство батьків".

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