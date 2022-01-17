У шкіряному аутфіті: Ліла Мосс сходила на святкову вечерю з нагоди дня народження її мами Кейт Мосс

У шкіряному аутфіті: Ліла Мосс сходила на святкову вечерю з нагоди дня народження її мами Кейт Мосс

Кейт Мосс вчора 16 січня відсвяткувала 48 день народження і зібрала найближчих людей на вечерю в ресторані Scott's Mayfair в Лондоні.

19-річна донька моделі – Ліла Грейс Мосс також була присутня на заході. Блондинка приїхала в білій сорочці, чорному джемпері, шкіряних штанах та чорному шкіряному пальті, а взута була в грубі черевики Doc Marten.

Ліла Мосс / Getty Images

В руках у Ліли була сумка на ремінці-ланцюжку, мобільний телефон та пакет, у якому був подарунок для мами. Дівчина розпустила довге волосся та зробила собі легкий макіяж.

Кейт Мосс / Getty Images

Кейт Мосс, зазначимо, також обрала чорне вбрання для заходу. І мала скромний, але стильний вигляд.

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