У шкіряному аутфіті та шубі: Жасмін Тукс потрапила під приціл папараці

Екс"ангел" бренду білизни Victoria`s Secret повернулася з відпустки і потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі.
31-річна Жасмін Тукс мала дуже стильний вигляд, коли її сфотографували дорогою на якийсь захід.
На моделі був шкіряний топ помаранчевого кольору і шкіряні штани-кльош, які Жасмін поєднала з гостроносим взуттям на підборах, масивним жовтим клатчем із плетеної шкіри та сірою довгою шубою, яку Тукс накинула на плечі.
Дівчина зробила вечірній макіяж, волосся зібрала шпилькою, одягла золоте кольє, на зап'ясті у неї був, схоже, годинник Cartier і браслет-цвях теж від Cartier. Таку прикрасу люблять носити багато знаменитостей. Також у Жасмін був темний манікюр, а на пальці виблискувала заручна каблучка.
Нагадаємо, на відпочинку Жасмін Тукс показувала, який вигляд мала її фігура в асиметричному суцільному чорному купальнику на одне плече.
Читайте також: