У шкіряному аутфіті та шубі: Жасмін Тукс потрапила під приціл папараці

У шкіряному аутфіті та шубі: Жасмін Тукс потрапила під приціл папараці

Екс"ангел" бренду білизни Victoria`s Secret повернулася з відпустки і потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі.

31-річна Жасмін Тукс мала дуже стильний вигляд, коли її сфотографували дорогою на якийсь захід.

На моделі був шкіряний топ помаранчевого кольору і шкіряні штани-кльош, які Жасмін поєднала з гостроносим взуттям на підборах, масивним жовтим клатчем із плетеної шкіри та сірою довгою шубою, яку Тукс накинула на плечі.

Жасмін Тукс / Getty Images

Дівчина зробила вечірній макіяж, волосся зібрала шпилькою, одягла золоте кольє, на зап'ясті у неї був, схоже, годинник Cartier і браслет-цвях теж від Cartier. Таку прикрасу люблять носити багато знаменитостей. Також у Жасмін був темний манікюр, а на пальці виблискувала заручна каблучка.

Нагадаємо, на відпочинку Жасмін Тукс показувала, який вигляд мала її фігура в асиметричному суцільному чорному купальнику на одне плече.

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