У шкіряному аутфіті та за руку з коханим: Джей Ло і Бен Аффлек прогулялися Мангеттеном

У шкіряному аутфіті та за руку з коханим: Джей Ло і Бен Аффлек прогулялися Мангеттеном

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зараз перебувають в Нью-Йорку.

Вихідними пара відвідала прем'єру фільму Рідлі Скотта "Остання дуель" в Rose Theater в Нью-Йорку, де Дженніфер сяяла у вбранні від французького Модного дому Hervé Léger: топі з блискучого люрексу з довгими рукавами і максіспідниці з ефектним розрізом.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на прем'єрі фільму / Getty Images

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А вчора ввечері закоханих сфотографували папараці в центральній частині Мангеттена. 52-річна Лопес була одягнена в чорну водолазку, коричневий шкіряний плащ з вирізами на рукавах і шкіряну спідницю довжини до колін, під яку підібрала високі замшеві чоботи зі шкіряними носами і на підборах. В руках співачка несла коричневу шкіряну сумку, її елегантний повсякденний образ також доповнювали невеликі золоті сережки-кільця у вухах і сонцезахисні окуляри. Волосся Лопес зібрала у високий хвіст і зробила денний макіяж.

Джей Ло і Бен Аффлек / Getty Images

Бен був в чорному пальті, чорному светрі, штанях і шкіряних чорних кедах. Він, як завжди, вів кохану за руку.

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