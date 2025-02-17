У шкіряному боді з хутром і на шпильках: Розі Гантінгтон-Вайтлі на вечірці в Лондоні

На afterparty британського Vogue x GQ BAFTA у Королівському фестивальному залі в Лондоні 37-річна модель з'явилася у сексуальному боді, прибувши на зіркову вечірку, організовану спільно з Tiffany & Co.

Розі продемонструвала свої приголомшливі довгі ноги в шкіряному боді з бюстьє зі штучного хутра. Доповнювали її образ чорні колготи та туфлі-човники на високій шпильці.

Гантінгтон-Вайтлі зібрала волосся в низький тугий пучок, зробила гарний макіяж у теплих відтінках, одягла квіткові сережки з діамантами у вухах та кольє з діамантів на шию.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Розі повернулася до роботи на подіумі. Модель дефілювала на показі Jean Paul Gaultier під час Тижня моди у Парижі.

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