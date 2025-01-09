У шкіряному бомбері і квітковій спідниці: Сідні Свіні під прицілом папараці

Сідні Свіні потрапила до об'єктивів папараці у Монтклері, Нью-Джерсі, коли йшла на знімання психологічного трилеру The Housemaid, заснованого на однойменному романі Фріди Макфадден. У фільмі вона і її колега Аманда Сайфрід зіграють головні ролі.

Стрічка розповідає про молоду жінку Міллі (Свіні), яка влаштувалася служницею у багату родину. У процесі роботи вона починає розкривати небезпечні секрети своїх роботодавців, пари Ніни (Сейфрід) та Ендрю (Скленар).

Сідні вийшла у світ у темному шкіряному бомбері і чорній спідниці міді з блакитним квітковим принтом. Вбрання вона скомбінувала з чорними черевиками на грубій підошві.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

В акторки було гарне укладання з локонами і практично не було макіяжу на обличчі.

Нагадаємо, раніше Сідні Свіні помітили у Нью-Йорку з її коханим, бізнесменом Джонатаном Давіно.

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