У шкіряному бюстгальтері та штанах-кльош: французька фешнблогерка Мара Лафонтан на модному показі

Відома красуня блиснула животом перед фотографами.
Французька зірка Instagram, модель та дизайнерка ювелірних прикрас Мара Лафонтан відвідала Тиждень моди у Мілані. Дівчина з'явилася серед гостей на показі мод бренду Roberto Cavalli, який демонстрував нову колекцію осінь-зима 2024-2025.
Мара одяглася ефектно і у речі бренду. Зокрема на модниці був коричневий бра зі зміїної шкіри з тонкою бретелькою-галтером, який вона поєднала із трикотажними коричневими штанами-кльош, які були трохи прозорими.
Волосся знаменитість розпустила, зробила макіяж, своєму чубчику-шторкці зробила трендове укладання. Завершували лук Мари незвичайні прикраси з мушлями, масивні каблучки на пальцях, а також коричневе взуття на платформі.
У Instagram, де Лафонтан має мільйон фоловерів, вона також опублікувала кумедне відео з Мілана, як їсть десерт марітоццо просто на вулиці.
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