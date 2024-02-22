Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У шкіряному бюстгальтері та штанах-кльош: французька фешнблогерка Мара Лафонтан на модному показі

У шкіряному бюстгальтері та штанах-кльош: французька фешнблогерка Мара Лафонтан на модному показі

Мара Лафонтан / Фото: Getty Images

Відома красуня блиснула животом перед фотографами.

Французька зірка Instagram, модель та дизайнерка ювелірних прикрас Мара Лафонтан відвідала Тиждень моди у Мілані. Дівчина з'явилася серед гостей на показі мод бренду Roberto Cavalli, який демонстрував нову колекцію осінь-зима 2024-2025.

Мара одяглася ефектно і у речі бренду. Зокрема на модниці був коричневий бра зі зміїної шкіри з тонкою бретелькою-галтером, який вона поєднала із трикотажними коричневими штанами-кльош, які були трохи прозорими.

Волосся знаменитість розпустила, зробила макіяж, своєму чубчику-шторкці зробила трендове укладання. Завершували лук Мари незвичайні прикраси з мушлями, масивні каблучки на пальцях, а також коричневе взуття на платформі.

Мара Лафонтан / © Getty Images
Мара Лафонтан / Фото: Getty Images

У Instagram, де Лафонтан має мільйон фоловерів, вона також опублікувала кумедне відео з Мілана, як їсть десерт марітоццо просто на вулиці.

Читайте також:

Дружина мафіозі: давно забуте старе знову в тренді!

Дружина мафіозі: давно забуте старе знову в тренді!

Повʼязані теми:

Наступна публікація