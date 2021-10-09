У шкіряному бюстьє і з сіткою на талії: іспанська акторка з'явилася в ефектному вбранні

У шкіряному бюстьє і з сіткою на талії: іспанська акторка з'явилася в ефектному вбранні

Молода акторка знову вибрала епатажний лук для червоної доріжки.

25-річна іспанська акторка Мілена Сміт з'явилася на червоній доріжці Нью-йоркського кінофестивалю в оригінальному вбранні від в'єтнамського дизайнера Cong Tri з колекції Spring-Summer 2021. Вбрання складалося з чорного шкіряного бюстьє і довгої спідниці з корсетом-сіткою на талії. Сміливий образ продемонстрував публіці татуювання під грудьми зірки. Образ вона доповнила бордовою помадою на губах, сережками і декількома прикрасами на пальцях.

Мілена Сміт / Associated Press

Раніше Мілена була гостею Венеційського кінофестивалю і теж приголомшила оригінальною сукнею. Тоді зірка вибрала ефектну чорно-білу сукню Balmain, яку прикрашала прозора вставка через усе тіло. Відповідно білизни під своє вбрання Мілена не одягла, а через прозору тканину було видно інші її татуювання на тілі.

Мілена Сміт / Associated Press

На публіці дівчина так часто з'являється, щоб просувати картину "Паралельні матері", в якій зіграла з Пенелопою Крус.

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