У шкіряному комбінезоні і бюст'є: Ірина Шейк на презентації білизняного бренду Ріанни

У Лос-Анджелесі відбувся грандіозний преспоказ нової колекції білизняного бренду Ріанни Savage X Fenty.
Цього року захід обіцяє бути не менш ефектним і відвертим, ніж в минулі роки і список зірок, задіяних у показі, тому підтвердження. Однією з гостей заходу і тих, хто продефілює на подіумі, показуючи білизну з нової колекції, стала супермодель Ірина Шейк.
Зірка з'явилася перед камерами в чорному шкіряному комбінезоні, який поєднала з бюст'є. Волосся Ірина розпустила, а на обличчі зробив легкий натуральний макіяж. дуже ефектнтй вигляд з брутальним луком моделі мала її бронзова засмага, яку вона здобула під час відпустки в Італії.
У минулому році Ірина також брала участь у показі Ріанни і продемонструвала кілька розкішних мереживних комплектів.
Напередодні показу бренд Savage X Fenty також опублікував тизер шоу.
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