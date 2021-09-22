У шкіряному комбінезоні і бюст'є: Ірина Шейк на презентації білизняного бренду Ріанни

У шкіряному комбінезоні і бюст'є: Ірина Шейк на презентації білизняного бренду Ріанни

У Лос-Анджелесі відбувся грандіозний преспоказ нової колекції білизняного бренду Ріанни Savage X Fenty.

Цього року захід обіцяє бути не менш ефектним і відвертим, ніж в минулі роки і список зірок, задіяних у показі, тому підтвердження. Однією з гостей заходу і тих, хто продефілює на подіумі, показуючи білизну з нової колекції, стала супермодель Ірина Шейк.

Ірина Шейк / Getty Images

Зірка з'явилася перед камерами в чорному шкіряному комбінезоні, який поєднала з бюст'є. Волосся Ірина розпустила, а на обличчі зробив легкий натуральний макіяж. дуже ефектнтй вигляд з брутальним луком моделі мала її бронзова засмага, яку вона здобула під час відпустки в Італії.

Ірина Шейк / Getty Images

У минулому році Ірина також брала участь у показі Ріанни і продемонструвала кілька розкішних мереживних комплектів.

Ірина Шейк / Getty Images

Ірина Шейк / Getty Images

Напередодні показу бренд Savage X Fenty також опублікував тизер шоу.

Читайте також: У жовтый мінісукні і з червоним манікюром: красива Ріанна на презентації Savage X Fenty

Ірина Шейк на прогулянках з дочкою Леєю (17 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання