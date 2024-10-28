У шкіряному комбінезоні і на високих платформах: Сіара у стильному луку потрапила під приціл папараці

До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Сіара. Співачка продемонструвала стильний аутфіт.

На ній був чорний шкіряний комбінезон із блискавкою і шкіряним поясом на талії. Вбрання вона доповнила чорними ботильйонами на високих платформах і шпильках.

Сіара / Фото: Getty Images

Сіара одягла довгу перуку з чубчиком і зробила нюдовий манікюр. На обличчі у неї були чорні окуляри.

Нагадаємо, Сіара на модний показ бренду Willy Chavarria, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку, прийшла у вбранні з найпопулярнішим осіннім принтом – картатим із осінньої колекції бренду 2024 року.

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