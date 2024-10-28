У шкіряному комбінезоні і на високих платформах: Сіара у стильному луку потрапила під приціл папараці

39-річна артистка в образі total black вийшла у світ.
До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Сіара. Співачка продемонструвала стильний аутфіт.
На ній був чорний шкіряний комбінезон із блискавкою і шкіряним поясом на талії. Вбрання вона доповнила чорними ботильйонами на високих платформах і шпильках.
Сіара одягла довгу перуку з чубчиком і зробила нюдовий манікюр. На обличчі у неї були чорні окуляри.
Нагадаємо, Сіара на модний показ бренду Willy Chavarria, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку, прийшла у вбранні з найпопулярнішим осіннім принтом – картатим із осінньої колекції бренду 2024 року.
Читайте також:
- На останніх місяцях вагітності: стильна Сіара засвітила великий живіт у фешн-зніманні
- У оксамитовій сукні з капюшоном: Сіара на червоній доріжці блиснула оголеною спиною та грудьми
- У костюмі кольору лайма: Сіара в ефектному луку прийшла на вечірку на честь алкогольного бренд