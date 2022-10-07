У шкіряному корсеті і лосинах: американська зірка соцмереж блиснула пишним декольте на вулицях Лос-Анджелеса

Марсела Іглесіас в обтислому чорному вбранні потрапила в об'єктиви папараці.

Американська зірка соцмереж Марсела Іглесіас обожнює бути в центрі уваги. Для цього жінка використовує відверті луки, від яких важко відірвати погляд.

Марсела вийшла на прогулянку вулицями Лос-Анджелеса у сексуальному образі totsl black. Блондинка одягла шкіряний корсет, який ідеально підкреслив її пишне декольте.

Марсела Іглесіас / Фото: Getty Images

Верх Іглесіас поєднала з лосинами, оксамитовими довгими рукавичками і гостроносими ботильонами на шпильках.

Своє розкішне волосся вона накрутила на кінчиках і одягла на обличчя масивні чорні окуляри. У макіяжі інтеренет-зірка зробила акцент на рожевій помаді. У вухах були золоті сережки, а на пальці – каблучка з великим камінцем.

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