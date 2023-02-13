Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У шкіряному корсеті та спідниці з рюшею: Сальма Гаєк поцілувала чоловіка-мільярдера на червоній доріжці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1491
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У шкіряному корсеті та спідниці з рюшею: Сальма Гаєк поцілувала чоловіка-мільярдера на червоній доріжці

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

У цьому рокобразі акторка мала приголомшливий вигляд.

56-річна акторка Сальма Гаєк вийшла на червону доріжку в Лондоні щорічної церемонії вручення музичних нагород Brit Awards. Компанію на заході їй склав чоловік — французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно. Позуючи перед камерами Сальма та Франсуа-Анрі ніжно поцілувалися.

Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Для заходу Гаєк надала цього разу перевагу чорному ефектному рокобразу від британського бренду Alexander McQueen.

Вбрання складалося з чорного шкіряного корсету, який вона поєднала з сітчастою майкою та шкіряною спідницею з асиметричним подолом, прикрашеною заклепками та блискавками.

Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Також до луку зірка додала сітчасті колготки, черевики на високих підборах від Saint Laurent та прикраси з діамантами від Boucheron.

Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / Фото: Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Сама акторка поділилася в Instagram відео, як просто посеред фотосесії відійшла до чоловіка, який стояв осторонь, щоби поправити йому хустку в нагрудній кишені.

Читайте також:

Діти знаменитостей, які прославилися самі: хто з супер зіркових нащадків вистрілив без протекції батьків

Діти знаменитостей, які прославилися самі: хто з супер зіркових нащадків вистрілив без протекції батьків

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1491
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація