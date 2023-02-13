У шкіряному корсеті та спідниці з рюшею: Сальма Гаєк поцілувала чоловіка-мільярдера на червоній доріжці

У цьому рокобразі акторка мала приголомшливий вигляд.
56-річна акторка Сальма Гаєк вийшла на червону доріжку в Лондоні щорічної церемонії вручення музичних нагород Brit Awards. Компанію на заході їй склав чоловік — французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно. Позуючи перед камерами Сальма та Франсуа-Анрі ніжно поцілувалися.
Для заходу Гаєк надала цього разу перевагу чорному ефектному рокобразу від британського бренду Alexander McQueen.
Вбрання складалося з чорного шкіряного корсету, який вона поєднала з сітчастою майкою та шкіряною спідницею з асиметричним подолом, прикрашеною заклепками та блискавками.
Також до луку зірка додала сітчасті колготки, черевики на високих підборах від Saint Laurent та прикраси з діамантами від Boucheron.
Сама акторка поділилася в Instagram відео, як просто посеред фотосесії відійшла до чоловіка, який стояв осторонь, щоби поправити йому хустку в нагрудній кишені.
Читайте також:
- Рум'яна під колір кофти: акторку Сальму Гаєк сфотографували в яскравому образі
- У сукні-сітці з квітами: гарна Сальма Гаєк прийшла на прем'єру фільму в ефектному образі
- У сукні з декольте у формі серця: Сальма Гаєк продемонструвала розкішний образ на "Золотому глобусі"