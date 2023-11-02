У шкіряному корсеті та спідниці зі шлейфом: Кайлі Дженнер відвідала світську церемонію з Тімоті Шаламе

Зірка була гламурною та спокусливою, але з бойфрендом вирішила фотографам не позувати.

26-річна Кайлі Дженнер постала серед гостей церемонії WSJ. Magazine Innovator Awards, що відбулася у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Цього року дівчина отримала нагороду у категорії Brand Award за свою нову лінію одягу під назвою Khy, яку вона запустила минулого тижня.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Перед камерами наймолодша з представників клану Кардашян-Дженнер з'явилася в одязі чорного кольору від Ferragamo, який складався зі спідниці з довгим подолом і шкіряного корсетного топу з асиметричним низом і круглим вирізом.

Образ Кайлі доповнила великими золотими сережками, коричневим манікюром, трендовим лате-макіяжем та гламурним укладанням з об'ємними кучерями.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Нагороду Кайлі отримала в день старту продажів свого бренду Khy, колекція якого створена у співпраці з берлінськими дизайнерами Нан Лі та Емілією Пфол із бренду Namila, та складається з 12 моделей. Але навіть попри це, головною сенсацією заходу стало те, що, окрім Дженнер, на ньому з'явився актор Тімоті Шаламе — її бойфренд. Пара більше не приховує стосунки, але все ж таки вирішила на фотоколл разом не виходити. Замість своєї дівчини Тімоті позував із Мартіном Скорсезе. На ньому був костюм від Dolce & Gabbana.

Тімоті Шаламе та Мартін Скорсезе / Фото: Associated Press

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