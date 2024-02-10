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У шкіряному корсеті з шипами та латексних лосинах: Меган Фокс здивувала образом на червоній доріжці

У шкіряному корсеті з шипами та латексних лосинах: Меган Фокс здивувала образом на червоній доріжці

Меган Фокс / Фото: Getty Images

37-річна Меган Фокс сходила на вечірку у Лас-Вегасі.

Зірку та матір трьох дітей зазнімкували фотографи на The One Party by Uber у Фонтенбло. Меган вийшла на доріжку в ефектному шкіряному корсеті з шипами, що підкреслює її пишне декольте і була в латексних лосинах, а взута в прозорі туфлі-мюлі на високих підборах і платформі.

На шиї у Форкс було масивне кольє, рожеве волосся акторка розпустила і накрутила локонами, зробила насичений макіяж очей і підкреслила губи блиском. У носі зірки виблискував пірсинг. Акторка продовжує вибирати провокаційні образи для виходів у світ.

Меган Фокс / © Getty Images
Меган Фокс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на церемонії "Греммі" раніше цього тижня Меган Фокс з'явилася в екстремально короткій сукні-кольчузі з металевими прикрасами-паєтками, під якою був відсутній бюстгальтер.

Меган Фокс / © Getty Images
Меган Фокс / Фото: Getty Images

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