У шкіряному костюмі і з сумкою-обличчям: американська акторка в ефектному луку сходила на шоу

31-річна зірка фільмів "Пурпурові серця" і "Ручна поклажа" – Софія Карсон – вся у шкірі вийшла в світ.

До об'єктивів папараці на Таймс-сквер у Нью-Йорку потрапила американська акторка Софія Карсон. Вона йшла на шоу CBS Mornings.

Акторка мала ефектний вигляд. На ній був шкіряний костюм, який складався з приталеного жакета з прихованими ґудзиками і спідниці міді. Вбрання Софія скомбінувала з чорними шкіряними гостроносими чоботами.

Софія Карсон / Фото: Getty Images

Свій аутфіт Карсон доповнила екстравагантною шкіряною сумкою-обличчям від Schiaparelli, на якій були зображені золоті очі, ніс та губи.

Зірка зробила акуратне укладання, макіяж із пишними віями і бежевою помадою та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками, а руки – каблучками. У руці вона тримала сонцезахисні окуляри.

В ефірі телепрограми Карсон розповіла про свій новий фільм "The Life List", який вийде на Netflix 28 березня. Стрічка від режисера Адама Брукса екранізована за однойменним романом-бестселером Лорі Нельсон Спілман. У ній розповідається про Алекс (Софія Карсон) – жінку, яка вирушає у подорож, щоб виконати плани своєї покійної матері. Дорогою вона відновлює зв’язок із собою та заново відкриває важливість мрій і прагнень.

Нагадаємо, раніше Софія Карсон сходила на шоу у насичено-зеленій сукні міді з глибоким V-подібним вирізом і довгими рукавами з колекції Elie Saab Ready-to-Wear осінь-зима 2023-2024.

Читайте також: