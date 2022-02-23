У шкіряному костюмі та кроптопі: Кеті Перрі сфотографували у Нью-Йорку

Зірка продемонструвала тотал лук в хижий принт.

Співачка Кеті Перрі потрапила під приціл папараці у центрі Нью-Йорка, коли прямувала на інтерв'ю на шоу Good Morning America. Зірка була одягнена у свій улюблений образ, поєднавши довге шкіряне пальто, штани та кроптоп лаймового кольору від ROTATE, на якому повторювався зміїний принт, як на плащі та штанах. Образ співачки доповнили чоботи, невелика сумка та окуляри.

Кеті Перрі / Getty Images

У подібних луках Кетті з'являлася на публіці вже неодноразово. Кілька разів її бачили на побаченнях з Орландо Блумом у плаші та штанях такого ж фасону.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Getty Images

Кеті Перрі та Орландо Блум / Getty Images

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