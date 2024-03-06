У шкіряному костюмі та з ідеальним каре: Пенелопа Крус відвідала показ Chanel у Парижі

Оскільки 49-річна акторка Пенелопа Крус – амбасадорка Chanel від 2018 року, вона не пропускає покази бренду. Цього разу на Тижні моди в Парижі вона продемонструвала вбрання із короткою спідницею.

На іспанській акторці було шкіряне вбрання, що складалося з прямої спідниці вище колін і жакету на кнопках. Також вона одягла цікавий тонкий фактурний джемпер світло-жовтого кольору, який прикрашав великий білий комір із мереживом та такі ж манжети.

Доповнила образ Пенелопа аксесуарами, звичайно ж, від Chanel: чорними зручними босоніжками, сумкою на ручці-ланцюжку, масивним жовтим поясом з бусин на талії, а також підвіскою та сережками.

Пенелопа Крус на показі Chanel / Фото: Associated Press

Зачіска в акторки кардинально нова, оскільки вона відрізала волосся в каре і трохи висвітлила. Цього разу волосся вона випрямила на праску і просто залишила розпущеним.

Пенелопа Крус на показі Chanel / Фото: Associated Press

А ось кількома тижнями раніше Крус вийшла на доріжку світської церемонії Screen Actors Guild Awards 2024 теж з каре, але тоді уклала його в легку хвилю. Сукня на ній також була від Chanel.

Пенелопа Крус на Screen Actors Guild Awards 2024 / Фото: Associated Press

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