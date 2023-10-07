У шкіряному костюмі та з сумкою Loewe на плечі: модель Емілі Ратаковскі на прогулянці

Дівчина обрала вбрання в улюбленому кольорі.
Модель Емілі Ратаковскі мешкає в Нью-Йорку і її часто фотографують папараці під час прогулянок містом або коли вона виходить вигуляти свого пса на окличку Коломбо. Знаючи, що її обов'язково помітять папараці, Емілі завжди гарно вбирається.
У п'ятницю, 6 жовтня, зірка знову була у центрі уваги. Для прогулянки осіннім містом вона обрала вбрання коричневого кольору — шкіряну куртку та широкі штани.
Образ Емілі доповнила сонцезахисними окулярами від Miu Miu та сумкою-хобо від Loewe. Також вона одягла білі кросівки та нафарбувала губи блиском.
Останнім часом коричневий — один із улюблених кольорів у гардеробі моделі, оскільки кількома днями раніше вона прогулювалася в мінісукні Eterne, яку поєднала з чоботями Ganni та цією ж сумкою від Loewe.
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