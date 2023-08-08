У шкіряному кроптопі і штанях: Кім Кардашян продемонструвала модний образ total black

Кім Кардашян обожнює задавати модні тренди, тому часто ділиться в Instagram своїми стильними луками.

Цього разу зірка реаліті продемонструвала аутфіт у шкіряному костюмі, який складався зі штанів та кроптопу з американською проймою і двома смужками на спині.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім із різних ракурсів показала, який вигляд має у цьому вбранні. Вона похизувалася тонкою талією, яку прикрасила ланцюжком із камінням, пласким животом і широкими стегнами.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Образ Кардашян доповнила зачіскою "кінський хвіст", макіяжем із чорними стрілками і нюдовою помадою та стьобаною сумкою-скринею від Chanel.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

До речі, у цьому луку Кім разом із дітьми сходила на футбольий матч у Маямі.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян у чорному бікіні влаштувала імпровізований фотосет, купаючись у водоймі.

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