У шкіряному кроптопі і спідниці: "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо позувала біля розкішної автівки

30-річна модель і акторка у сексуальному вбранні похизувалася стрункою фігурою.

"Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо опублікувала в Instagram знімки, на яких вона постала в ефектному образі. Позувала красуня біля розкішної автівки - Alfa Romeo.

На Олівії був шкіряний рельєфний костюм від бренду David Koma, який складався із кроптопу і асиметричної спідниці довжини міді. Вбрання Калпо скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках Femme La Luce Minimale. Вона мала стрункий і сексуальний вигляд.

Олівія Калпо / Фото: Instagram Олівії Калпо

Аутфіт модель доповнила ідеально рівним укладанням, насиченим макіяжем очей і елегантними сережками.

Олівія Калпо / Фото: Instagram Олівії Калпо

Нагадаємо, раніше на вулицях Нью-Йорка Калпо з'явилася у чорній сукні з відвертим декольте, шкіряними бретельками-ремінцями і пишною спідницею міді.

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