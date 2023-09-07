У шкіряному кроптопі та штанях-кльош: Емілі Ратаковскі сяяла на рожевій доріжці в Нью-Йорку

Емілі приїхала на Victoria's Secret World Tour 2023, що відбувся в Мангеттен-центрі в Мідтауні і вийшла на рожеву доріжку в шкіряному кроптопі, що підкреслював її пишний бюст і шкіряних штанях-кльош з високою талією. Доповнила свій ефектний аутфіт модель гостроносим взуттям на платформі.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Волосся Ратаковскі розпустила і уклала, розчесавши їх за проділом. Також зробила гарний макіяж очей та підкреслила губи рожевим блиском.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

На цьому ж заході, який приурочений до виходу в ефір шоу Victoria's Secret, з'явилися й інші моделі, зокрема, ексангел Кендіс Свейнпоул. Днями ми показували вам фото, як Емілі та Кендіс знімалися у спільному ролику Victoria's Secret

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