У шкіряному купальнику і прикрасах: модель Playboy похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом

Кіндлі Маєрс у пікантному образі влаштувала собі невеликий фотосет.
Американська модель Playboy – Кіндлі Маєрс – опублікувала в Instagram пікантні світлини свого нового спокусливого образу.
На ній був темно-бежевий шкіряний купальник із золотистою фурнітурою. Білявка позувала з овальним мечем для гри в американський футбол, демонструючи свою струнку і сексуальну фігуру. А ще Кіндлі блиснула пишним декольте.
Свій аутфіт Маєрс доповнила укладанням з локонами, макіяжем із пишними накладними віями, діамантовими сережками-цвяшками, підвіскою на ланцюжку, браслетами і каблучками.
Нагадаємо, минулого разу Кіндлі Маєрс показала гарячу фотосесію з Карибського моря. Красуня постала у жовтому в'язаному бікіні з китицями на зав'язках.
Читайте також:
- У рожевій мінісукні і на високих шпильках: модель Playboy блиснула вагітним животом на вулицях Лос-Анджелеса
- Без білизни: модель Playboy у прозорому кетс'юті продемонструвала сексуальну фігуру на івенті
- Просто не відвести очей: модель Playboy у латексній мінісукні похизувалася великими і сексуальними грудьми