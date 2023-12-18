У шкіряному купальнику і прикрасах: модель Playboy похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом

Кіндлі Маєрс у пікантному образі влаштувала собі невеликий фотосет.

Американська модель Playboy – Кіндлі Маєрс – опублікувала в Instagram пікантні світлини свого нового спокусливого образу.

На ній був темно-бежевий шкіряний купальник із золотистою фурнітурою. Білявка позувала з овальним мечем для гри в американський футбол, демонструючи свою струнку і сексуальну фігуру. А ще Кіндлі блиснула пишним декольте.

Кіндлі Маєрс

Свій аутфіт Маєрс доповнила укладанням з локонами, макіяжем із пишними накладними віями, діамантовими сережками-цвяшками, підвіскою на ланцюжку, браслетами і каблучками.

Кіндлі Маєрс

Кіндлі Маєрс

Нагадаємо, минулого разу Кіндлі Маєрс показала гарячу фотосесію з Карибського моря. Красуня постала у жовтому в'язаному бікіні з китицями на зав'язках.

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