У шкіряному ліфчику: дочка Джуда Лоу сяяла на церемонії в екстравагантному образі

22-річна британська модель та дочка Джуда Лоу – Айріс Лоу – нещодавно викликала фурор на червоній доріжці церемонії BRIT Awards 2023 у Лондоні.

Дівчина вийшла на червону доріжку у шкіряному ліфчику з колекції Givenchy сезону весна-літо 2023 та сірій спідниці міді з драпуванням. До спідниці був прикріплений довгий срібний ланцюжок, який проходив через пряжки на її ліфі і кріпився навколо шиї. Образ для червоної доріжки дівчина, яка любить епатувати, доповнила чорним гостроносим взуттям на підборах.

Айріс Лоу / Фото: Getty Images

Зірка уклала своє коротке світле волосся за проділом посередині і заколола ззаду шпилькою. У неї на обличчі був ніжний макіяж зі стрілками на повіках, а пухкі губи вона підкреслила помадою.

Мати ефектний вигляд Айріс любить не лише на доріжках. Минулого листопада дівчина одягла екстравагантні джинсові мінішорти, що імітують труси з високою посадкою і в такому луку вирушила на вечірку.

До того ж, Айріс Лоу не єдина, хто виходив у ліфчику на червоний килим. Акторка Зої Кравіц якось на афтепаті "Оскара" приїхала у золотому ліфчику та чорній максіспідниці прямого силуету. І перед камерами позувала доволі впевнено.

Зої Кравіц / Фото: Associated Press

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