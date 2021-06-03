У шкіряному міні і в компанії Бредлі Купера: Ірина Шейк в Нью-Йорку

Гардероб Ірини Шейк сповнений неймовірних дизайнерських речей.

Вчора знаменитість знову зазнімкували під час прогулянки з 4-річною дочкою Леєю. Гуляла Шейк в компанії екскоханого Бредлі Купера, який, як відомо, бере активну участь у вихованні своєї дочки.

На прогулянку Шейк одягла коротку бежеву сукню з веганскої шкіри від Nanushka, вартістю 375 фунтів стерлінгів, поєднуючи її з масивними черевиками і симпатичною сумкою через плече теж у відтінку беж.

Ірина Шейк з дочкою Леєю / Getty Images

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Шейк була в нових коричневих окулярах, з декількома підвісками на шиї, сережках-кільцях, з розпущеним волоссям і природним макіяжем на обличчі.

Лея Купер цього разу була одягнена в яскраву рожеву сукню з мережива з рюшами і в поєднанні з білими колготами і балетками. На голові у дівчинки був обруч-обідок, підібраний в тон, а волосся було зібране у високий хвіст.

Разом з ними ходив і Бредлі Купер, він мав непримітний вигляд і був в захисній масці на обличчі на відміну від Ірини і своєї дочки Леї.

Ірина Шейк і Бредлі Купер з дочкою Леєю / Getty Images

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Ірина Шейк і Бредлі Купер на прогулянках з дочкою (20 фото)

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