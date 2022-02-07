У шкіряному міні та грубих черевиках: Жозефін Скрівер сходила на вечірку

У шкіряному міні та грубих черевиках: Жозефін Скрівер сходила на вечірку

28-річна данська модель Жозефін Скрівер відвідала захід у Лос-Анджелесі.

Дівчину сфотографували папараці. Схоже, Жозі йшла на ту саму вечірку, що й її ексколега з Victoria's Secret – Жасмін Тукс, образ якої ми вам показували ось тут.

Одягнена Скрівер була в чорну шкіряну мінісукню, поверх якої було накинуто чорне пальто, а взута в чорні грубі черевики. В руках у Жозефін була невелика чорна сумка на короткій ручці із золотою фурнітурою, а шию моделі прикрашав золотий ланцюжок.

Жозефін Скрівер / Getty Images

Жозефін зібрала волосся у високий хвіст, зробила вечірній макіяж і одягла маленькі сережки-кільця у вуха. Вечірній лук моделі був дуже стильним.

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