Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У шкіряному міні та кольє Tiffany & Co.: Шакіра з'явилася на публіці після звинувачень у шахрайстві

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
153
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У шкіряному міні та кольє Tiffany & Co.: Шакіра з'явилася на публіці після звинувачень у шахрайстві

Шакіра / Фото: Getty Images

Знаменитість обрала монохромне вбрання.

Колумбійська співачка Шакіра, попри звинувачення в шахрайстві та несплаті податків в Іспанії, продовжує активно з'являтися на публіці. 4 жовтня зірка відвідала Тиждень латинської музики Billboard, що відбувся у Флориді. У цей штат США вона переїхала після скандального розриву із Жераром Піке.

Під час заходу зірка дала невелике інтерв'ю на форумі Faena, для якого вбралася в чорний аутфіт від бренду Alex Perry.

Вбрання складалося з широких мінішортів і топу на тонких бретельках з декольте. Талію Шакіри підкреслював пояс із пряжкою, а на шиї було кольє від бренду Tiffany & Co. Також співачка взула ботфорти на підборах та розпустила волосся.

Шакіра / © Getty Images
Шакіра / Фото: Getty Images

Читайте також:

Шакіра злякалася щура, який під час знімань почав лізти просто на неї

Шакіра злякалася щура, який під час знімань почав лізти просто на неї

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
153
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація