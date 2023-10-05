У шкіряному міні та кольє Tiffany & Co.: Шакіра з'явилася на публіці після звинувачень у шахрайстві

Знаменитість обрала монохромне вбрання.
Колумбійська співачка Шакіра, попри звинувачення в шахрайстві та несплаті податків в Іспанії, продовжує активно з'являтися на публіці. 4 жовтня зірка відвідала Тиждень латинської музики Billboard, що відбувся у Флориді. У цей штат США вона переїхала після скандального розриву із Жераром Піке.
Під час заходу зірка дала невелике інтерв'ю на форумі Faena, для якого вбралася в чорний аутфіт від бренду Alex Perry.
Вбрання складалося з широких мінішортів і топу на тонких бретельках з декольте. Талію Шакіри підкреслював пояс із пряжкою, а на шиї було кольє від бренду Tiffany & Co. Також співачка взула ботфорти на підборах та розпустила волосся.
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