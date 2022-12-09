У шкіряному міні та об'ємній куртці: Ешлі Грем приїхала на інтерв'ю у Нью-Йорку

35-річна модель plus size була одягнена у все чорне: шкіряну мінісукню у поєднанні з об'ємною байкерською шкіряною курткою з осінньо-зимової колекції 2022 від Marc Jacobs та босоніжки на високій платформі та підборах, усипані стразами від Sergio Rossi.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Грем зробила дуже насичений макіяж очей і нафарбувала губи блиском, волосся зібрала в пучок, а також одягла сережки-люстри.

Ешлі приїхала, щоб дати інтерв'ю Ферн Малліс, засновниці Тижня моди у Нью-Йорку. Говорили про її вплив на їхню індустрію. Ешлі – остання гостя на Fashion Icons, серії бесід, які Ферн веде для 92nd Street Y вже понад десять років.

"@fernmallis, або, як багато хто знає її, "Хрещена мати моди", ви дійсно ікона моди.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Дякую, що запросили мене на цю бажану сцену і в цю розмову. Мій шлях у цій індустрії відрізнявся від більшості, і мати можливість та честь поговорити про це з вами – це те, про що я у 20 років і мріяти не могла. Ваша спадщина та вплив незмірні", — написала Грем у своєму пості в Instagram, опублікувавши кілька знімків.

Читайте також: