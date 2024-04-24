У шкіряному пальті і лакованому топі: стильна Селена Гомес приїхала до ресторану

Артистка в образі total black вийшла у світ.

Селена Гомес потрапила під приціл папараці у центрі Нью-Йорка, коли вона приїхала на обід до одного з ресторанів.

Артистка мала стильний вигляд у всьому чорному. На ній було шкіряне пальто, лакований топ і спідниця довжини міді. Вбрання Гомес доповнила чорними лакованими мюлями на шпильках і чорною сумочкою.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена уклала волосся у локони, одягла на обличчя чорні окуляри і завершила образ елегантними прикрасами.

Нагадаємо, раніше Селену Гомес помітили під час знімань четвертого сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі".

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