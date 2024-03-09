У шкіряному пальті і окулярах-авіаторах: Шерон Стоун на вечірці у Лос-Анджелесі

65-річна акторка обрала для своєї появи стильний верхній одяг.

Шерон Стоун стала гостею вечірки Saint Laurent x Vanity Fair x NBCUniversal на честь фільму "Оппенгеймер", яка відбулася у приватній резиденції у Лос-Анджелесі.

Там зірка з'явилася у стильному шкіряному коричневому пальті з темними ґудзиками, з-під якого визирала чорна блузка. Підперезалася Шерон коричневим шкіряним поясом. Взута вона була у чорні лаковані гостроносі туфлі на шпильках.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Лук Стоун доповнила золотисто-чорним клатчем-футляром, окулярами-авіаторами у золотій оправі і золотим ланцюжком на шиї. Акторка зібрала волосся ззаду і зробила ніжний макіяж із прозорим блиском на губах.

Нагадаємо, на івенті також побувала Сальма Гаєк, яка сяяла у чорній атласній сукні з акцентом на пишному сексуальному декольте.

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