У шкіряному пальті і з сумкою-квіткою Louis Vuitton: Алісія Вікандер на вулицях Нью-Йорка

Алісія Вікандер потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Перед тим, як сідати в автівку, акторка вирішила попозувати фотографам.

Вона була одягнена у світлий подовжений жакет із великими срібними ґудзиками, білий топ і світлі штани з геометричним принтом. На плечі Алісія накинула шкіряне пальто. Взута вона була у білі туфлі з розрізами на носках і на невеликих шпильках.

Алісія Вікандер / Фото: Getty Images

Аутфіт зірка доповнила чорною шкіряною сумкою у формі квітки Bloom від Louis Vuitton із монограмою бренду на ручці.

У Вікандер було розпущене волосся, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, лаконічні сережки у вухах, браслет і каблучки з діамантами на руках.

Нагадаємо, раніше Алісія Вікандер у твідовій мінісукні продемонструвала стрункі ноги.

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