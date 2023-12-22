У шкіряному пальті та на підборах: Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку з собакою

Емілі знає, що щоразу, виходячи з дому, на неї чекатимуть папараці, тому намагається мати стильний вигляд навіть на прогулянках зі своїм собакою Коломбо.

Цього дня дівчина одягла довге шкіряне пальто з хутряним оздобленням, коричневі вельветові штани-кльош та взула червоні чоботи на підборах зі шкіри пітона. На плечі у моделі була містка сумка на ремінці-ланцюжку, волосся вона розпустила і розчесала за проділом, одягла золоті сережки-кільця та окуляри з прозорими лінзами.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Дівчина зробила макіяж очей зі стрілками та нафарбувала губи нюдовою помадою.

А минулого разу Ратаковскі ходила на прогулянку в червоній короткій куртці, блиснувши голим животом і чорних штанях із заниженою талією, які поєднувала з чорними кросівками.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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