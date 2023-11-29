У шкіряному пальті та шубі: співачка Дуа Ліпа продемонструвала два образи за один день

Співачку двічі сфотографували, і обидва рази на ній було вбрання у темних тонах.

Британська співачка Дуа Ліпа зараз проводить час у Нью-Йорку і вже кілька разів потрапляла під приціл фотографів на вулиці. Спочатку дівчину помітили у шкіряному довгому пальті, яке вона поєднала з футболкою та чорно-білими шкіряними штанами. В руці вона тримала культову сумку Birkin від бренду Hermès, на очах унеї були сонцезахисні окуляри, а у вухах - великі сережки-кільця.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Також Дуа розпустила довге волосся, яке нещодавно пофарбувала в червоний, зробила легкий макіяж і взула крокодилячі чоботи.

Друге вбрання, яке вона продемонструвала на вулиці в Нью-Йорку, було кардинально іншим. Авторка хіта Dance The Night, який є саундтреком до фільму "Барбі", одягла повністю прозору сукню з візерунком, чоботи та завершила вечірній аутфіт шубою і клатчем.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Але дівчина була не єдиною співачкою, яка з'явилася того дня у шубі. Також у місті помітили й зірку 2000-х Джессіку Сімпсон, яка поєднала шубу зі штучного хутра з червоною сумкою Chanel і чорним вбранням.

Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

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