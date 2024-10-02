У шкіряному плащі та сукні з паєтками: елегантна Ліндсей Логан на показі Balenciaga

Акторка мала гарний вигляд у всьому чорному.
Ліндсей Логан відвідала показ колекції весна-літо 2025 бренду Balenciaga, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.
Там акторка продемонструвала елегантний образ total black. На ній була сукня максі з високою горловиною, розшита паєтками, і шкіряний довгий плащ із гострими плечима і поясом.
Аутфіт Логан доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями та чорним клатчем.
Своє біляве волосся Ліндсей зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками та кораловими рум’янами і завершила лук діамантовими прикрасами.
Нагадаємо, папараці заскочили Ліндсей Логан на знімальному майданчику молодіжної комедії "Шалена п'ятниця". Вона була одягнена в зелений гідрокостюм для плавання.
Читайте також:
- Сімейний вихід у світ: брат і сестра Ліндсей Логан продефілювали на показі Christian Siriano
- У вишуканому вбранні: акторка Ліндсей Логан відвідала модне шоу бренду Christian Siriano
- У прозорій сукні з квітковими аплікаціями: ефектна Ліндсей Логан на прем'єрі різдвяної комедії