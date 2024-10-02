У шкіряному плащі та сукні з паєтками: елегантна Ліндсей Логан на показі Balenciaga

Акторка мала гарний вигляд у всьому чорному.

Ліндсей Логан відвідала показ колекції весна-літо 2025 бренду Balenciaga, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Там акторка продемонструвала елегантний образ total black. На ній була сукня максі з високою горловиною, розшита паєтками, і шкіряний довгий плащ із гострими плечима і поясом.

Ліндсей Логан / Фото: Getty Images

Аутфіт Логан доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями та чорним клатчем.

Своє біляве волосся Ліндсей зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками та кораловими рум’янами і завершила лук діамантовими прикрасами.

Нагадаємо, папараці заскочили Ліндсей Логан на знімальному майданчику молодіжної комедії "Шалена п'ятниця". Вона була одягнена в зелений гідрокостюм для плавання.

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