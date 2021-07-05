У шкіряному плащі і яскравих човниках: Тіна Кунакі в Парижі

У шкіряному плащі і яскравих човниках: Тіна Кунакі в Парижі

24-річна французька модель була зазнімкована на Паризькому тижні моди.

Дружина Венсана Касселя — Тіна Кунакі — відвідала шоу міланського модного бренду Off-White, яке відбулося в рамках Паризького тижня моди. На самому показі дефілювали Белла Хадід і Джоан Смоллс, а Тіна Кунакі була сфотографована репортерами за лаштунками.

Тіна Кунакі / Getty Images

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Зірка була одягнена в довге коричневе шкіряне пальто, під яким була трикотажна сіра сукня, взула Кунакі неоново-зелені туфлі-човники на підборах. Аутфіт свій модель доповнила маленькими золотими сережками, легким макіяжем, а волосся зібрала в тугий пучок.

Раніше модель відвідувала показ бренду Jacquemus в Парижі.

Тіна Кунакі / Getty Images

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