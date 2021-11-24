У шкіряному плащі із величезною шпилькою: зухвала Настя Каменських на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою"

У шкіряному плащі із величезною шпилькою: зухвала Настя Каменських на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою"

Артистка продемонструвала два образи на сцені палацу "Україна".

Настя Каменських взяла участь у концерті "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", який відбувся палаці "Україна".

Артистка виконала композицію "Обидно". На сцені вона з'явилася у яскравому образі. Зірка поєднала жовтий кроптоп із фіолетовою мінспідницею та балеро із довгими рукавами. Лук вона доповнила жовтими ботфортами на високих підборах.

Настя Каменських/Фото Final Cut Media

Настя Каменських/Фото Final Cut Media

Цього вечора NK також презентувала разом із Васею Демчуком їхню дуетну пісню Sorry 2.

Для виступу Каменських обрала зухвалий лук: чорний шкіряний плащ із білими написами, серед яких була і назва треку Sorry.

Настя Каменських / Аліна Онопа, ТСН.ua

Настя Каменських / Аліна Онопа, ТСН.ua

Настя Каменських / Аліна Онопа, ТСН.ua

Талію артистка підкреслила чорним шкіряним поясом, до якого була прикріплена величезна шпилька.

Вася Демчук і Настя Каменських / Аліна Онопа, ТСН.ua

Вася Демчук і Настя Каменських / Аліна Онопа, ТСН.ua

Плащ Настя доповнила колготами в сітку і чорними ботфортами із квадратними носками.

Настя Каменських / Аліна Онопа, ТСН.ua

Зірка зробила зачіску зі своїми фірмовими кучерями і макіяж з акцентом на очах. Чорний манікюр завершив її лук.

Настя Каменських / Аліна Онопа, ТСН.ua

Настя Каменських / Аліна Онопа, ТСН.ua

Настя Каменських / Аліна Онопа, ТСН.ua

Настя Каменських / Аліна Онопа, ТСН.ua

Вася Демчук був одягнений у схожу шкіряну куртку з такими самими написами, білу футболку з принтом, чорні штани та кросівки.

Настя Каменських / Аліна Онопа, ТСН.ua

Настя Каменських / Аліна Онопа, ТСН.ua

Настя Каменських / Аліна Онопа, ТСН.ua

Телеверсію "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою" дивіться 26 грудня на каналі "1+1".

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