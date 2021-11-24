У шкіряному плащі із величезною шпилькою: зухвала Настя Каменських на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою"

Артистка продемонструвала два образи на сцені палацу "Україна".
Настя Каменських взяла участь у концерті "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", який відбувся палаці "Україна".
Артистка виконала композицію "Обидно". На сцені вона з'явилася у яскравому образі. Зірка поєднала жовтий кроптоп із фіолетовою мінспідницею та балеро із довгими рукавами. Лук вона доповнила жовтими ботфортами на високих підборах.
Цього вечора NK також презентувала разом із Васею Демчуком їхню дуетну пісню Sorry 2.
Для виступу Каменських обрала зухвалий лук: чорний шкіряний плащ із білими написами, серед яких була і назва треку Sorry.
Талію артистка підкреслила чорним шкіряним поясом, до якого була прикріплена величезна шпилька.
Плащ Настя доповнила колготами в сітку і чорними ботфортами із квадратними носками.
Зірка зробила зачіску зі своїми фірмовими кучерями і макіяж з акцентом на очах. Чорний манікюр завершив її лук.
Вася Демчук був одягнений у схожу шкіряну куртку з такими самими написами, білу футболку з принтом, чорні штани та кросівки.
Телеверсію "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою" дивіться 26 грудня на каналі "1+1".
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