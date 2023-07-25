У шкіряному плащі на голе тіло: вагітна Влада Седан поділилася пікантним кадром

Журналістка та дружина українського футболіста та півзахисника англійського клубу "Арсенал" — Олександра Зінченка — Влада Седан — знову показала кадр з нової фотосесії, в якій знялася на останніх місяцях вагітності.

27-річну Владу зазнімковано у шкіряному темному плащі, одягненому на голе тіло та взута вона в чорні босоніжки на шпильках. Її волосся зачесане назад і розпущене, на обличчі насичений професійний мейкап, на шиї кольє, а у вухах – сережки. Позує журналістка, сидячи на підлозі, біля м'якого шкіряного крісла і дивиться убік.

Шанувальники не перестають запитувати у Влади, коли ж вона розсекретить стать їхнього з Олександром малюка. Дівчина обіцяє розповісти це вже цього тижня. Багато шанувальників переконані, що Влада чекає на хлопчика і пророкують, що її чоловік-футболіст буде на сьомому небі від щастя.

Раніше Влада Седан показувала кадри з фотосесії з дочкою Євою, яку для них зняла фотографиня із Вінниці у рідному місті знаменитості.

Влада Седан з дочкою Євою / Фото: Instagram Влади Седан

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