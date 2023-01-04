У шкіряному плащі та кроптопі: Гейлі Бібер сфотографували після пілатесу

Дівчина мала стильний вигляд і була у гарному настрої.
Новий рік модель та засновниця косметичного бренду Rhode Гейлі Бібер провела зі своїм чоловіком Джастіном та друзями на престижному гірськолижному курорті в Аспені, а потім повернулася додому до Лос-Анджелесу. Днями зірку помітили на вулиці з подругою Кендал Дженнер. Дівчата виходили зі студії пілатесу Get Hot.
Гейлі була одягнена в чорний шкіряний плащ від Saint Laurent із колекції осінь-зима 2022, а також спортивний комплект для йоги від Set Active, який складався зі штанів та кроптопу.
Образ Гейлі доповнила сонцезахисними окулярами від The Attico та ляпанцями від Puma.
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