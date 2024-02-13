У шкіряному плащі та високих чоботях: красуню Жизель Бундхен заскочили дорогою на вечерю

43-річна модель рідко виходить у світське суспільство. Вчора вона з'явилася на святі, організованому лос-анджелеським джинсовим брендом Frame.

Вечірка відбулася у популярному французько-в'єтнамському ресторані Indochine і Бундхен серед гостей з'явилася не випадково. Вона є обличчям весняної колекції бренду 2024 року.

Жизель одягла довгий шкіряний плащ від Frame, вартістю 2798 доларів з м'якої шкіри ягняти і взула високі шкіряні чоботи на підборах. У руках у моделі був лакований клатч, а образ вона доповнила численними золотими сережками та браслетами на зап'ястях.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Волосся Бундхен зібрала в низький хвіст і зробила легкий макіяж зовсім трохи підкресливши очі та губи. Вона усміхалася, коли її фотографували репортери дорогою до ресторану.

Нагадаємо, раніше бразильська модель провела презентацію свого нового смузі у магазині Erewhon Лос-Анджелеса.

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