У шкіряному топі і з "мокроим" укладанням: ефектна Ніколь Шерзінгер блиснула пишними грудьми

45-річна співачка, ведуча та колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – останнім часом часто змінює зачіски – довжину та колір волосся, а також експериментує з макіяжем.

В черговий раз зірка перетворилася на спекотну брюнетку з "мокрим" укладанням. Вона одягла шкіряний топ, який підкреслив її пишні груди, а в макіяжі зробила акцент на червоній помаді та рожевих рум'янах. Таким чином Ніколь привертає увагу до свого нового творчого проекту під назвою "Shhhh".

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер продемонструвала наймодніше фарбування 2023 року — тірамісу, коли коріння волосся залишається натурального відтінку (найчастіше темно-русявого), а решта довжини — світлішого, від медового до світло-пшеничного, але без явного контрасту.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

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